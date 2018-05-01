لجنة الانضباط والأخلاق تصدر 10 قرارات انضباطية.. تعرف عليها

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم 10 قرارات انضباطية جاءت كالتالي:

‫-إلزام عضو مجلس إدارة نادي أحد محمد العلوي، بدفع غرامة مالية قدرها (20,000) ريال، نظير دخوله غرف اللاعبين دون أن يكون اسمه مسجلاً في مباراة فريقه أمام الطائي ضمن ملحق الدوري السعودي للمحترفين و‫دوري الأمير محمد بن سلمان.

-‏إلزام نادي أحد بدفع غرامة مالية قدرها (10,000) ريال، نظير تلقي لاعبي الفريق ستة إنذارات في مباراتهم أمام الطائي ضمن ملحق الدوري السعودي للمحترفين و‫دوري الأمير محمد بن سلمان.

-‏إيقاف لاعب نادي الطائي زياد الجراد مباراة رسمية واحدة بالإضافة إلى عقوبة الإيقاف التلقائي المترتبة عن المادة (17/3) وإلزامه بدفع غرامة مالية (5,000) ريال، نظير قيامه باستخدام اللعب العنيف ضد لاعب الفريق المنافس في مباراة فريقه أمام أحد ضمن مباريات الملحق.

‫-إيقاف لاعب نادي الاتفاق إبراهيم آل خريزي، 6 مباريات رسمية، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها (30,000) ريال، نظير قيامه بالبصق على جمهور النادي المنافس في مباراة فريقه أمام الاتحاد ضمن ‫#الدوري_الممتاز_للشباب.

-‏‫إيقاف لاعب نادي الاتحاد باسل الحضيف مباراة رسمية واحدة بالإضافة إلى عقوبة الإيقاف التلقائي المترتبة عن المادة (17/3) وإلزامه بدفع غرامة مالية (5,000) ريال، لقيامه باستخدام قوة مفرطة ضد المنافس في مباراة فريقه أمام الأهلي ضمن ‫#الدوري_الممتاز_للناشئين.

‫-‫إيقاف لاعب نادي الاتحاد باسم صديق 4 مباريات رسمية بالإضافة إلى عقوبة الإيقاف التلقائي المترتبة عن المادة (17/3)، وإلزامه بدفع غرامة مالية (20,000) ريال نظير قيامه بدفع الحكم معترضاً على قراره في مباراة فريقه أمام الأهلي ضمن ‫#الدوري_الممتاز_للناشئين.

‫-إيقاف لاعب نادي الرائد علي بكري مباراة رسمية واحدة، بالإضافة إلى عقوبة الإيقاف التلقائي المترتبة عن المادة (17/3)، وإلزامه بدفع غرامة مالية (5,000) ريال، نظير استعماله اللعب العنيف ضد لاعب منافس في مباراة فريقه أمام الهلال ضمن ‫#الدوري_الممتاز_للناشئين.

‫-إيقاف لاعب نادي الهلال ناصر هدهود مباراتين رسميتين، بالإضافة إلى عقوبة الإيقاف التلقائي المترتبة عن المادة (17/3)، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها (10,000) ريال، نظير ضرب لاعب منافس دون كرة في مباراة فريقه أمام الرائد ضمن ‫#الدوري_الممتاز_للناشئين.

‫-إيقاف لاعب نادي الفتح نايف حارثي 4 مباريات رسمية بالإضافة إلى عقوبة الإيقاف التلقائي المترتبة عن المادة (17/3) وإلزامه بدفع (20,000) ريال، لتلفظه على الحكم عند نهاية المباراة بعبارات مهينة بشكل متكرر في مباراتهم أمام الهلال ضمن ‫#الدوري_الممتاز_للناشئين.

‫-إيقاف لاعب نادي هجر متعب النجدي، مباراتين رسميتين، بالإضافة إلى عقوبة الإيقاف التلقائي المترتبة عن المادة (17/3)، وإلزامه بدفع (10,000) ريال، نظير قيامه بركل لاعب منافس بقوة مفرطة على قدمه في مباراة فريقه أمام الاتحاد ضمن ‫#الدوري_الأولمبي_الممتاز.