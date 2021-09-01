"تطوير النقل" توضح معايير استحقاق النقل المدرسي للطلاب

رداً على استفسارات عدد من أولياء الأمور عن أسباب تأخر انطلاق الخدمة

حدّدت شركة تطوير لخدمات النقل المدرسي معايير الاستحقاق للخدمة، في إطار ردّها على عديد من الاستفسارات التي وردت إليها عن سبب تأخير انطلاق حركة النقل رغم تسديد رسوم النقل ووصول رسائل لأولياء الأمور تفيدهم بأن طلبهم تحت الدراسة.

وقالت الشركة على حسابها بتويتر، إن الطلب يستمر قيد الدراسة حتى اكتمال معايير الاستحقاق للخدمة التي منها وجود عددٍ كافٍ من الطلبة في المدرسة الواحدة، محيلة الجميع إلى إنفوجرافيك مرفق بالتغريدة يوضح هذه المعايير.

وأوضحت الشركة أن معايير النقل لديها تخضع لاشتراطات، وهي الحالة الاجتماعية وجنس الطالب واكتمال الحد الأدنى لركاب وتضاريس المنطقة والطلبة الأبعد عن المدرسة والحالة الصحية للطالب وتاريخ التقديم ورسوم النقل وألا يتجاوز زمن الرحلة 90 دقيقة، فيما أبدى عدد من أولياء الأمور تخوفهم من تأخر انطلاق خدمة النقل المدرسي رغم بداية العام الدراسي منذ عدة أيام.