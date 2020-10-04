"العبدالعالي": العودة بحذر تخطو بنا نحو الاتجاه الصحيح.. وهذا ما نوصي به المعتمرين

قال: سيتشرف عدد من القادة الصحيين بتقديم الخدمات المهمة لضمان صحة زائري الحرم

أعلن مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة د. محمد العبدالعالي أنه تم تسجيل 390 ‏حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19)، ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (336387) حالة، من بينها (10027) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (955) حالة حرجة.

وأبان الدكتور محمد العبدالعالي أنه فيما يتعلق بالتحليل الوبائي فإنه ولله الحمد ما زالت الصحة تسجل مستويات الحالات الحرجة دون مستوى الـ 1000 حالة، وبحمد الله حالياً أيضًا وخلال الأسبوع الأخير نسجل مزيدًا من مستويات الانخفاض لها بمستوى 7،6 % تقريبًا عن آخر تسجيل لها.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأحد، مشيراً إلى أن عدد المتعافين في المملكة ولله الحمد وصل إلى (321485) حالة بإضافة (511) حالة تعافٍ جديدة، كما بلغ عدد الوفيات (4875) حالة، بإضافة (25) حالة وفاة جديدة، رحمهم الله جميعاً .

كما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة (6678019) فحصًا مخبريًا دقيقًا، بإضافة (39340) فحصًا مخبريًا جديدًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضاف: أننا ولله الحمد نزيد مكاسب العودة إلى مناشط الحياة، ولكن نعود بحذر والتي أثبتت بحمد الله أنها تخطو بنا نحو الاتجاه الصحيح والإيجابي.

‏وأوضح متحدث الصحة بأننا اليوم نبدأ أولى مراحل عودة العمرة، ونوصي المعتمرين بأخذ التطعيمات اللازمة، بالذات في هذا الموسم ومن أهمها: التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية، وعدم مشاركة الأدوات الشخصية مع الآخرين، ولبس الكمامة، وتعقيم اليدين وترك مسافة آمنة، لافتاً أن هناك عددًا من القادة الصحيين سيتشرفون بتقديم مجموعة من الخدمات المهمة لضمان صحة جميع زائري الحرم ومؤدي مناسك العمرة.

واختتم قائلاً إن أهم أمرين للتحقق من التعافي من فيروس كورونا هما مرور 10 أيام منذ بدء الإصابة، ومرور آخر 3 أيام متتالية دون الشعور بأي أعراض.

"ويوضح الجدول المرفق توزيع الحالات الجديدة في مدن المملكة، وكذلك أعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالمياً."

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