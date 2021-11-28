خرج للصلاة ولم يعد.. 9 سنوات على فقدان "صالح" بالدمام ولا نتيجةَ!

وزن زائد وصعوبة نطق وأسرته تناشد: مَن يعرف أي معلومة يتصل بنا

أكمل الشاب صالح بن محسن الهلالي 9 سنوات من الغياب؛ بعد أن اختفى من أمام منزله في الدمام بحي عبدالله فؤاد، ثاني أيام عيد الفطر من عام 1434هـ؛ إذ خرج لأداء صلاة المغرب في المسجد الواقع أمام منزله ولم يعد، وكان يعاني ضعفاً بالبصر، ورغم الجهود وتقدم أسرة "صالح" ببلاغ إلى الجهات الأمنية، لكن لم يتم العثور عليه إلى الآن.

الشاب "صالح" يعاني وزناً زائداً يصل إلى مائة كجم، وطوله 160 سم، ويعاني صعوبة في النطق، وكان يبلغ من العمر 18 سنة حين فقدانه.

وكان أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف، قد أصدر تعليماته فور وقوع الحادثة للجهات المختصة، بتكثيف البحث عن الشاب المفقود صالح الهلالي.

وناشدت أسرته كل مَن يعرف أي معلومات عنه الاتصال على الأرقام: (0555889886-0552903155-0595559988).