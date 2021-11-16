"أمانة الطائف" تطيح بـ"منزل المطعم" في عشيرة.. و"اللحوم الفاسدة" وجبة زوَّاره!

يسكنه ويديره عمالة وافدة.. وجارٍ اتخاذ الإجراءات النظامية

كشفت أمانة محافظة الطائف ممثلة في "بلدية عشيرة الفرعية" عن مطعم بداخله منزل، تقطنه مجموعة من العمالة الوافدة، كما ضبطت كمية من اللحوم الفاسدة، يتم طهوها وتقديمها لزبائن المطعم.

وكان مراقبون ببلدية عشيرة شمالي الطائف، ضمن أعمالهم اليومية، قد أخضعوا مطعمًا للتفتيش والمتابعة، وتم ضبط لحوم فاسدة مجهولة المصدر داخله. كما كُشف بداخله منزل للسكن ولتحضير الطعام من قِبل عمالته، وتقديمه لزبائن المطعم، دون التقيد والالتزام باشتراطات البلدية والعمل بها.

وتتخذ البلدية الإجراءات النظامية حيال المطعم ومخالفته من حيث المضبوطات تمهيدًا لفرض الغرامة والعقوبة عليه.