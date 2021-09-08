أشعلوا النار في غير الأماكن المخصصة.. إيقاف 4 مخالفين والغرامة 3 آلاف

المخالفة ارتُكِبت بمتنزه السودة بعسير وباشرتها القوات الخاصة للأمن البيئي

أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي أربعة مخالفين لنظام البيئة، وهما مواطنان ومقيمان من الجنسيتين اليمنية والباكستانية، ارتكبوا مخالفات إشعال نار في غير الأماكن المخصصة لها بمتنزه السودة بمنطقة عسير.

وقال المتحدث الرسمي باسم القوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي: تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين من الجهات المعنية.

وأضاف: عقوبة إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها غرامة تصل إلى (3000) ريال.

وحث "المالكي" الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.