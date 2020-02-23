"جامعة سطام" تعلن بدء التسجيل في 23 برنامجًا لدرجة الماجستير

حددت موعد التسجيل عبر بوابة القبول.. الأربعاء المقبل

أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، عن موعد فتح باب القبول لبرامج الدراسات العليا في 23 برنامجًا لمرحلة الماجستير، اعتبارًا من الأربعاء 2/ 7/ 1441هـ، الموافق 26/2/ 2020م إلى الخميس 17/ 7/ 1441هـ، الموافق 12/ 3/ 2020م، من خلال بوابة قبول الدراسات العليا على الرابط https://gstudy.psau.edu.sa

وقال عميد عمادة الدراسات العليا، الدكتور عبدالعزيز بن سعد بن سعيدان، إن الجامعة تتيح التقديم على 23 برنامجًا لمرحلة الماجستير، برسوم دراسية في الكليات الصحية والعلمية والإنسانية.

وأضاف أن عملية القبول في البرامج تتم وفق شروط القبول المحددة من الأقسام المختصة في ضوء اللائحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات السعودية وقواعدها التنفيذية بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز.

ولفت الدكتور "سعيدان" إلى أنه يمكن الاطلاع على التخصصات المتاحة لبرامج الدراسات العليا مدفوعة الرسوم، وشروط القبول في أقسام الجامعة المختلفة للعام الدراسي الجامعي 1442هـ، من خلال زيارة موقع عمادة الدراسات العليا https://dps.psau.edu.sa/ar ، والاطلاع على دليل برامج الدراسات العليا المخصص.

وأكدت عمادة الدراسات العليا، على الراغبين في التقديم بضرورة التأكد من صحة ودقة كل البيانات المقدمة، حتى لا تتعرض عملية القبول للإلغاء وفق الضوابط واللوائح المنظمة لذلك.

ولمزيد من المعلومات، يمكن التواصل مع العمادة من خلال البريد الإلكترونيdgsf@psau.edu.sa ، وعلى أرقام الاتصال - في وقت الدوام الرسمي- (0115884242 - 0115884283)