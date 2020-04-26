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شملت مخالفاته عدم وجود رخصة وعمالة من دون كروت صحية

شكوى مواطن تقود مراقبي "بلدية جنوب جدة" لإغلاق مركز تسوق

أغلقت بلدية الجنوب الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة، مركز تسوق بحي الأجاويد جنوب المحافظة؛ لوجود مخالفات عدة تستوجب الإغلاق.

وعلمت "سبق" بأن مراقبين من البلدية وقفوا أمس السبت بعد شكوى مواطن من عدم تطبيق المركز لقرار منع من هم أقل من 15 عامًا من التسوق، وعند وصول المراقبين كشفوا مخالفات عدة منها عدم وجود رخصة للمركز، وعدم وجود كروت صحية لثلاثة من عماله.