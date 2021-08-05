توقيع اتفاقية بين شركة أسمنت حائل وجمعية أجا النسائية الأهلية

تتضمن تنفيذ دورة "فن الكونكريت" مستهدفة 15 متدربة

وقّعت شركة أسمنت حائل اليوم الخميس، اتفاقية رعاية برنامج أسمنت حائل للحرف الإسمنتية بالتعاون مع جمعية أجا النسائية الأهلية بحائل.

ويهدف البرنامج في نسخته الأولى إلى تنفيذ الجمعية لدورة "فن الكونكريت" لمدة أسبوع واحد، مستهدفة 15 متدربة، وتزويدهن بمهارات حرفية لصناعة قوالب إسمنتية بطرق عصرية مبتكرة.

وقال المهندس عبدالرحمن بن فهد الحازمي مدير التسويق والمبيعات بشركة إسمنت حائل: هذه الاتفاقية تأتي ضمن مسار الإبداع والابتكار في استراتيجية أسمنت حائل للمسؤولية الاجتماعية، وتفعيلاً لدورها في مساعدة وتشجيع النساء والفتيات بمنطقة حائل على تعلم المهن الحرفية والصناعات اليدوية لاسيما تلك التي تستخدم الإسمنت كمادة أساسية تساهم في ضمان دخل مالي مستدام ومبتكر لهذه الشريحة من المجتمع.

من جهتها، ذكرت موضي بنت عبدالعزيز الحليان، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن هذه الاتفاقية تتوافق مع استراتيجية جمعية أجا النسائية الأهلية بحائل الرامية إلى تنمية الأسر المنتجة من خلال مثل هذا النوع من برامج التدريب المهني والحرفي كأحد منتجات الجمعية غير المالية الذي يطمح إلى تمكين الاسر المنتجة لإنتاج منتجات تنافسية وتسويقها محلياً ودولياً مما يرفع من إسهاماتها في الاقتصاد الوطني عبر الشراكة التكاملية مع القطاع الخاص.