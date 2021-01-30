سرعة الرياح تُوقف حركة الملاحة بميناء جدة الإسلامي

حساب إمارة مكة على تويتر كشف عن ارتفاع الأمواج

أوقف ميناء جدة الإسلامي، قبل قليل، حركة الملاحة البحرية بالـميناء؛ بسبب سرعة الرياح وارتفاع موج البحر.

وذكر حساب موقع إمارة منطقة مكة المكرمة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنه تم ‏إيقاف حركة الملاحة البحرية بميناء جدة الإسلامي؛ بسبب زيادة سرعة الرياح وارتفاع موج البحر.