السودان يسجّل أكبر زيادة يومية في عدد الإصابات بكورونا

"الصحة": 6 حالات وفاة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 97 حالة

أعلنت وزارة الصحة السودانية، تسجيل 325 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ بينها 6 حالات وفاة، ليرتفع العدد إلى 2289 حالة منذ بداية الجائحة متضمنة 97 حالة وفاة.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم شفاء 17 حالة، مبينة أن 280 من الحالات الموجبة سُجّلت بولاية الخرطوم.