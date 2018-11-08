خادم الحرمين يغادر حائل متوجهاً إلى الرياض

كان في وداعه أمير المنطقة وكبار المسؤولين

غادر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم منطقة حائل متوجهاً إلى الرياض.

وكان في وداع خادم الحرمين الشريفين بمطار حائل، الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، الأمير عبدالله بن خالد بن عبدالله مساعد رئيس الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل، الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل، الأمير محمد بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، الأمير سعد بن عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، المشايخ، وكبار المسؤولين، وقادة القطاعات العسكرية في منطقة حائل.

وقد غادر في معية خادم الحرمين الشريفين كل من: الأمير خالد بن فهد بن خالد، والأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، و الأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، و الأمير سعود بن مساعد بن عبدالعزيز، و الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن سعد بن فهد، و الأمير محمد بن مشاري بن عبدالعزيز، و مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز ، و وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز ، و الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، و الأمير عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، و الأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن سعود بن محمد، وأمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز ، و الأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز، و مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز ، و الأمير تركي بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، و الأمير فيصل بن عبدالمجيد بن عبدالعزيز، و الأمير عبدالعزيز بن هذلول بن عبدالعزيز، و الأمير نايف بن ممدوح بن عبدالعزيز، و أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز ، و الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، و الأمير نايف بن سلطان بن عبدالعزيز، و نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز ، و الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، و الأمير نواف بن نايف بن عبدالعزيز، و نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز ، و الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، و المستشار في الديوان الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز ، و الأمير فيصل بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، و الأمير نايف بن سلمان بن عبدالعزيز، و الأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز، و الأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز.

كما غادر في معيته - أيده الله -، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور ابراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير الاعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، ورئيس المراسم الملكية خالد بن صالح العباد، ورئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين حازم بن مصطفى زقزوق، ومعالي نائب رئيس الديوان الملكي عقلا بن علي العقلا، ونائب السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين مساعد رئيس الديوان الملكي للشؤون التنفيذية فهد بن عبدالله العسكر، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم، ورئيس الحرس الملكي الفريق أول سهيل بن صقر المطيري.

حفظ الله خادم الحرمين الشريفين في سفره واقامته.