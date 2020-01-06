سعر نفط خام القياس العالمي يرتفع 2.4%

بلغ "برنت" للعقود الآجلة 70.74 دولار أمريكي

ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة، صباح اليوم، بمقدار 1.65 دولار أمريكي أو بنسبة 2.4% إلى 70.74 دولار أمريكي.

وصعد سعر برميل نفط خام غرب تكساس "الوسيط الأمريكي" بمقدار 1.30 دولار أمريكي أو بنسبة 2.1% إلى 64.35 دولار أمريكي.