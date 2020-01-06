سعر نفط خام القياس العالمي يرتفع 2.4%

ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة، صباح اليوم، بمقدار 1.65 دولار أمريكي أو بنسبة 2.4% إلى 70.74 دولار أمريكي.
وصعد سعر برميل نفط خام غرب تكساس "الوسيط الأمريكي" بمقدار 1.30 دولار أمريكي أو بنسبة 2.1% إلى 64.35 دولار أمريكي.نفط سعر نفط
بلغ "برنت" للعقود الآجلة 70.74 دولار أمريكي
ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة، صباح اليوم، بمقدار 1.65 دولار أمريكي أو بنسبة 2.4% إلى 70.74 دولار أمريكي.
وصعد سعر برميل نفط خام غرب تكساس "الوسيط الأمريكي" بمقدار 1.30 دولار أمريكي أو بنسبة 2.1% إلى 64.35 دولار أمريكي.