سعر نفط خام القياس العالمي يرتفع 2.4%

بلغ "برنت" للعقود الآجلة 70.74 دولار أمريكي

ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة، صباح اليوم، بمقدار 1.65 دولار أمريكي أو بنسبة 2.4% إلى 70.74 دولار أمريكي.

وصعد سعر برميل نفط خام غرب تكساس "الوسيط الأمريكي" بمقدار 1.30 دولار أمريكي أو بنسبة 2.1% إلى 64.35 دولار أمريكي.

نفط سعر نفط

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06 يناير 2020 - 11 جمادى الأول 1441 11:52 AM

بلغ "برنت" للعقود الآجلة 70.74 دولار أمريكي

سعر نفط خام القياس العالمي يرتفع 2.4%

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة، صباح اليوم، بمقدار 1.65 دولار أمريكي أو بنسبة 2.4% إلى 70.74 دولار أمريكي.

وصعد سعر برميل نفط خام غرب تكساس "الوسيط الأمريكي" بمقدار 1.30 دولار أمريكي أو بنسبة 2.1% إلى 64.35 دولار أمريكي.

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