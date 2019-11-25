صحف "يابانية": أوراوا لم يستطع مجاراة قوة نجوم "الزعيم"

اهتمت العديد من الصحف اليابانية بالنتيجة التي آلت إليها مباراة الإياب في نهائي دوري أبطال آسيا وفوز الهلال بلقب دوري أبطال آسيا.

ونشرت الصحف تصريحات لمدرب الفريق الياباني وعدد من لاعبيه تحدثوا فيها عن قوة الهلال وكيف أنهم واجهوا خصمًا قويًا للغاية.

وتحدثت الصحف عن قوة لاعبي الهلال تحديدًا المحترفين منهم مشددين على أن فريقهم افتقد لعناصر أجنبية في قوة عناصر الفريق السعودي نفسها.

كما نشرت فيديو لاحتفالية اللاعب بافيتمبي غوميز بهدفه الثاني حيث قالت إن اللاعب احتفل بجنون وإنه كاد يمزق قميصه.