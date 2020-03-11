إصابة النائب الأول للرئيس الإيراني وعدد من الوزراء بفيروس "كورونا"

قائمة المصابين تضم عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين

أكدت وكالة الأنباء الإيرانية "فارس"، إصابة النائب الأول للرئيس الإيراني، إسحق جهانغيري، وعدد من المسؤولين رفيعي المستوى بفيروس "كورونا" المستجد.

ونشرت الوكالة لائحة تتضمن أسماء المسؤولين الإيرانيين المصابين بالفيروس، وجاء أبرزهم: جهانغيري، ووزير الصناعة والتجارة الإيراني رضا رحماني، ووزير الثقافة والسياحة علي أصغر مونسان، إضافة إلى مسؤولين آخرين.

وذكرت الوكالة أن كل المصابين يخضعون حالياً للحجر الصحي.