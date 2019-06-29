"مجاهدو الشرقية" يضبطون عدداً من مخالفي تجريف الأراضي ونهل الرمال

ضبط المعدات المستخدمة وتسليمها إلى بلدية غرب الدمام

ضبطت قوة المهام والحراسات بفرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية مخالفين قاموا بتجريف الأراضي ونهل الرمال باستخدام معدات ونقلها بطرق غير نظامية.

وقال المتحدث الإعلامي باسم الفرع متعب برجس العتيبي: التعليمات تنصّ على حظر نهل الرمال، وقد تم ضبط المخالفين بمنطقة أبومعن، وضبط اثنين من البلدوزرات وأربعة شيول وثلاث شاحنات.

وأضاف: تم تسليم المعدات المضبوطة إلى بلدية غرب الدمام؛ لاتخاذ الإجراءات النظامية.