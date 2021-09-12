"الزهراني" رئيساً لمركز "ثلاثاء الخرم" بالقنفذة

باشر أحمد بن صالح الزهراني عمله رئيساً لمركز ثلاثاء الخرم بني عيسى بمحافظة القنفذة؛ بعد صدور موافقة وزير الداخلية بتعيينه خلفاً لرئيس المركز السابق عبدالله الحسني.

ويعتبر "الزهراني" من ذوي الخبرة؛ حيث سبق وأن كُلف برئاسة عدد من المراكز في محافظتي الليث والقنفذة؛ ومنها مركز حفار، ومركز بني يزيد، ومركز غميقة، ومركز السعدية ومؤخراً مركز المظيلف.