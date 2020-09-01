دراسة: 8 أسباب تجعلك تشعر بالتعب نهارًا رغم النوم جيدًا ليلًا

أمراض وأدوية وعادات خاطئة أحيانًا

يحتاج الإنسان إلى النوم لعدد كافٍ من الساعات كل ليلة، حتى يرتاح جسمه ودماغه وأعصابه، ويستيقظ بحيوية وانتعاش؛ لكن رصدت بعض الدراسات ثمانية أسباب تجعل الإنسان يشعر بالتعب نهارًا، رغم حصوله على النوم الكافي ليلًا.

وحسب تقرير على موقع إذاعة صوت ألمانيا "دويتشه فيله"، تعود معظم أسباب الشعور بالتعب نهارًا رغم النوم جيدًا ليلًا، إلى حالات مرضية أو تناول أدوية معينة أو عادات خطأ، والأسباب الثمانية هي:

* خلل في الغدة الدرقية

تفرز الغدة الدرقية هرمونات تنظم عملية الاستقلاب، أو التمثيل الغذائي لتحويل الطعام إلى طاقة تجعل الجسم يعمل بشكل صحيح.

وعند الإصابة بقصور في الغدة الدرقية، ينخفض النبض ويدفع للشعور بالتعب، وحتى فرط نشاط الغدة الدرقية يجعلنا نشعر بالتعب؛ إذ يدفع الخلايا لاستهلاك المزيد من الأكسجين وينتج عن ذلك زيادة في خفقان القلب؛ ولذا ينصح خبراء الصحة لدى الشعور الدائم بالتعب التوجه للطبيب؛ للتأكد من سلامة الغدة الدرقية.

* نقص الحديد

يُعد نقص الحديد أحد أسباب الشعور الدائم بالتعب، وينتج عن نقص الحديد الإصابة بفقر في الدم؛ مما يعيق كريات الدم الحمراء عن نقل الكمية الكافية من الأكسجين إلى كافة خلايا الجسم، وينتج عن ذلك شعور دائم بالتعب وقلة في التركيز. وللتغلب على نقص الحديد ينصح خبراء التغذية بتناول السبانخ والبقوليات واللحوم؛ فضلًا عن تناول الأغذية التي تحتوي على فيتامين "C"؛ إذ تعزز امتصاص الحديد في المعدة والأمعاء.

* مرض السكري

يساعد هرمون الأنسولين الخلايا في الجسم على امتصاص الغلوكوز من الدم وتحويله إلى الطاقة اللازمة للجسم؛ إلا أن هذه العملية الحيوية تكون غير ممكنة لدى المصابين بالسكري من النمط الثاني؛ مما يدفع مرضى السكري للشعور بالتعب والخمول؛ لذا ينصح خبراء الصحة أولئك الذين يشعرون بخمول ونعاس أثناء النهار بالتوجه إلى الطبيب لإجراء اختبارات الدم اللازمة، والتأكد من عدم الإصابة بالسكري.

* تناول أدوية الحساسية

يعاني البعض من مشكلة الحساسية تجاه الغبار في المنزل؛ مما يدفعهم لتناول الأدوية لتخفيف آثار الحساسية، وغالبًا ما تكون هذه الأدوية هي مضادات الهيستامين. صحيح أن هذه الأدوية تُقلل من تأثير الحساسية؛ لكنها تتركز في الخلايا العصبية في الدماغ وتدفع للشعور بالتعب؛ لذا ينصح خبراء الصحة أولئك الذين يعانون من الحساسية بتناول الأدوية قبل النوم؛ علمًا بأن تأثير أدوية الحساسية يختلف وفقًا لمكوناتها.

* نقص فيتامين "B12"

ينتج عن نقص فيتامين B12 في الجسم، فقر في الدم. وغالبًا ما يكون ذلك مصحوبًا بأعراض مثل التعب وقلة التركيز وشحوب في البشرة. وبما أن فيتامين B12 يكثر في المنتجات الحيوانية، وللحصول على الكم الكافي من هذا الفيتامين، ينصح خبراء التغذية بتناول سمك السالمون والبيض والجبن.

* نقص السوائل

تَوَصّل باحثون من كلية الطب في جامعة بنسلفانيا، إلى أن شرب كميات قليلة من السوائل في اليوم يؤثر بشكل سلبي على النوم. وحصل الباحثون على هذه النتائج بعد تحليل بيانات لـ4500 شخص شاركوا في الاختبار. ووجدوا أن النوم وتناول السوائل يرتبطان بعلاقة يمكن وصفها بـ"حلقة مفرغة"، أي من لا يشرب كافيًا أثناء النهار ينام سيئًا والعكس صحيح. ويوصي خبراء الصحة بشرب ما لا يقل عن لتر ونصف من السوائل يوميًّا.

* شرب القهوة

تُعد القهوة من المشروبات التي تمد الجسم بالطاقة والحيوية. ويعود ذلك إلى الكافيين؛ لكن الكثير من عشاق القهوة ينسون أن تأثير القهوة قد يستمر لعدة ساعات؛ مما يعني أن شرب القهوة بعد الظهر قد يمتد مفعوله حتى المساء ويؤثر بدوره على النوم؛ لذا ينصح خبراء الصحة أولئك الذين يظهر تأثير القهوة لديهم بعد عدة ساعات من شربها، بالاكتفاء بشرب القهوة صباحًا فقط.

* قلة الحركة

تؤكد العديد من الدراسات أن قلة الحركة تدفع للشعور بالتعب. إحدى هذه الدراسات أجريت عام 2012 من قِبَل "كوشران كولابوراسييون" وهي شبكة ألمانية مستقلة من الأطباء والباحثين. وشارك في الدراسة حوالى 4000 مريض بالسرطان. ووجد الباحثون أن التمارين الرياضية يمكن أن تخفف من التعب والخمول المرتبطة بمرض السرطان؛ مما يعني أن الرياضة أو حتى التنزه في الهواء الطلق؛ كفيل بالتخلص من الشعور الدائم بالتعب والنعاس.