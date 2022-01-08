عُثر بمنزله على سكين للجزارة.. ألمانيا تحكم بالمؤبد على آكل لحوم البشر

استدرج الضحية عبر موقع للتعارف

قضت محكمة ألمانية بالسجن المؤبد على مدرس سابق تعمد قتل رجل تعرف عليه على موقع للمواعدة عبر الإنترنت، ونكل بجثته؛ وذلك لإشباع رغباته بأكل لحم البشر؛ بحسب ما أوردت "أسوشيتد برس" اليوم "السبت".

وأفاد رئيس محكمة برلين القاضي ماتياس شيرتز، بأن المتهم ستافان ر. "42 عامًا" قتل مهندسًا كهربائيًا "43 عامًا"، في سبتمبر 2020، بعدما كان قد اتفق معه على ممارسة الجنس في منزله الكائن في حي بانكو، شمالي برلين.

وقبض على "ستافان" في نوفمبر الماضي، بعدما عُثر على بعض أشلاء الضحية في حديقة عامة، بعد بلاغ من والدته يفيد باختفائه.

وبين المحققون أنه عُثر في منزل المتهم، مكان وقوع الجريمة، على منشار لتقطيع العظام وسكين للجزارة، وقد سبق له تناول موضوع أكل لحم البشر في مواقع للدردشة والمواعدة.

من جهته أنكر "ستافان" في جلسة الاستجواب التهم الموجهة ضده، زاعمًا أنه استيقظ ووجد الضحية ميتًا في شقته في صباح اليوم التالي لممارستهما الجنس، وبأنه قرر تقطيع الجثة لإخفائها تجنبًا لتحميله المسؤولية.