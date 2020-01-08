أمير الجوف يرأس اجتماع لجنة السلامة الثالث وهذه أهم القرارات

بحضور وكيل الإمارة وأعضاء اللجنة من الجهات الحكومية

رأس أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف بن عبدالعزيز رئيس لجنة السلامة المرورية، في مكتبه، اليوم؛ اجتماع اللجنة، بحضور وكيل الإمارة حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان، وأعضاء اللجنة من الجهات الحكومية.



وفي بداية الاجتماع استعرض مدير مرور المنطقة العقيد نهار بن عبدالمحسن العنزي، ما تم تنفيذه في محضر اللجنة السابق، ووجه أمير المنطقة بسرعة تنفيذ ما تم إقراره سابقًا.



بعد ذلك تمت مناقشة جدول أعمال اللجنة؛ حيث تم إقرار ربط ‏شارع العرب مع طريق الفياض الزراعي؛ من خلال إنشاء دوار في تقاطع شارع العرب مع شارع مصعب بن عمير، واعتماد إنشاء دوار آخر في تقاطع طريق الفياض مع شارع مصعب بن عمير. وتمنى أمير منطقة الجوف للجميع السلامة.