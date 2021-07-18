"كريري" للمرتبة الـ13 بأمانة جازان

صدر قرار أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان بترقية وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس إبراهيم بن ظافر كريري للمرتبة الثالثة عشرة.

وأعرب "كريري" عن بالغ شكره وتقديره وامتنانه لأمين المنطقة سائلاً المولى -عز وجل- العون والتوفيق لبذل المزيد من الجهد لخدمة الوطن والمواطن.