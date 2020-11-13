الإمارات تسجل 1,226 إصابة جديدة بـ"كورونا"

سجّلت الإمارات العربية المتحدة 1,226 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، و5 وفيات.

وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أنه بذلك ترتفع حصيلة المصابين إلى 147,961 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 528 حالة.

وأشارت إلى شفاء 668 حالة ليصل عدد المتعافين إلى 141,883 حالة.