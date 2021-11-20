أطلب المساعدة فورًا.. 6 علامات تشير لإصابتك بأزمة قلبية

كشف تقرير طبي عن ست علامات تحذيرية تشير إلى قرب وقوع نوبة قلبية، إذا تجمعت معًا أو حدث معظمها في وقت قصير، وحينها يجب على المريض أن يطلب المساعدة الطبية فورًا.



وحسب تقرير لصحيفة "تايمز أوف إنديا": فقد أصبحت النوبة القلبية مصدر قلق صحي كبير في جميع أنحاء العالم، وهي أحد الأسباب الرئيسية للوفاة، دون أن ترتبط بسن أو بظروف مرضية محددة، بل أصبحنا نسمع عن وفيات مفاجئة بسبب النوبة القلبية دون أي سابق إنذار.



ويضيف التقرير: ذكرت منظمة الصحة العالمية، من جهتها، أن ما يقدر بنحو 17.9 مليون شخص ماتوا بسبب مشاكل في القلب في عام 2019، وهو ما يمثل 32% من جميع الوفيات العالمية.



ومع ظهور فيروس كورونا، ساء الوضع وحدث ارتفاع كبير في عدد مرضى القلب الشباب، وقد ساهم عدد من العوامل بما في ذلك خيارات نمط الحياة السيئة، والأكل غير الصحي، وحتى الإفراط في ممارسة الرياضة، في زيادة حالات النوبات القلبية.



ويقول التقرير: في حين أنه لا يوجد تحديد متى ستحدث نوبة قلبية بالضبط، فإن بعض أجزاء جسمك يمكن أن تشير إلى نوبة قلبية وشيكة، خاصة عند ظهور ستة أعراض مرضية وهي:



* الشعور بعدم الراحة وألم في الصدر

قد تتسبب النوبة القلبية الوشيكة في الشعور بعدم الراحة والألم، من المؤكد أن الشعور بعدم الراحة في الصدر هو أحد أكثر العلامات والأعراض شيوعًا؛ حيث وفقًا لجمعية القلب الأميركية قد يعاني الشخص من ضغط غير مريح أو ألم في وسط الصدر، قد يستمر الألم والضغط لأكثر من بضع دقائق.



*آلام الظهر

في حين أن ألم الصدر قد يكون علامة منبهة لنوبة قلبية، لا ينبغي لأحد أن يغفل العلامات التحذيرية التي يمكن أن تظهر في الظهر، وخاصة النساء؛ حيث تدعي جمعية القلب الأميركية أن النساء أكثر عرضة من الرجال للشكوى من آلام الظهر التي تحدث قبل وأثناء النوبة القلبية.



*ألم الفك

يمكن أن يعني الألم في الفك أكثر من مجرد اضطراب عضلي أو وجع أسنان، خاصة لدى النساء، فقد يكون ألم الفك في الجانب الأيسر من الوجه علامة شائعة لنوبة قلبية؛ نظرًا لأنك تعاني من ألم في الفك مصحوب بألم في الصدر وضيق في التنفس وتعرق وأزيز وغثيان، فلا تنتظر لطلب المساعدة الطبية.



*تصلب الرقبة

تحدث النوبة القلبية بسبب جلطة دموية تمنع تدفق الدم إلى عضلة القلب، وبينما قد يبدأ الانزعاج من صدرك يمكن أن ينتشر الألم إلى رقبتك بمرور الوقت، في حين أن تصلب الرقبة يمكن أن يكون علامة على الإرهاق أو إجهاد العضلات أو أمراض أخرى قابلة للشفاء، إلا أنه قد يحدث بسبب نوبة قلبية أيضًا.



*ألم في الكتف

عندما ينتقل الألم اللاذع والمزعج إلى رقبتك وفكك وكتفيك من صدرك كنقطة انطلاق، فقد يكون ذلك مؤشرًا على نوبة قلبية، ومع ذلك يجب طلب العناية الطبية إذا كنت تعاني من ألم شديد في كتفك أيضًا، خاصة إذا كان يشع من صدرك إلى الفك الأيسر أو الذراع أو الرقبة.



* ألم مفاجئ وغير معتاد بالذراع اليسرى

بالنظر إلى أن النوبة القلبية تحدث بسبب انسداد تدفق الدم إلى عضلة القلب، فإنها يمكن أن تسبب ألمًا في ذراعك اليسرى، في حين أن الأوجاع الخفيفة والألم في الذراع اليسرى يمكن أن تكون علامة على الشيخوخة، إلا أن الألم المفاجئ وغير المعتاد يمكن أن يكون علامة مبكرة على النوبة القلبية.