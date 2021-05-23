مساء اليوم.. أمطارٌ خفيفة لمتوسطة على أجزاء متفرقة من الطائف

أسهمت في خروج الأهالي والزوار للاستمتاع بالأجواء الجميلة

تصوير: ماجد عسيري: شهدت محافظة الطائف، اليوم الأحد، هطول أمطار تراوحت بين خفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة من المحافظة.

وتفصيلاً: تركزت الأمطار وسط المحافظة وأجزاء من شمالها، وسالت على إثرها الكثير من الأودية المعروفة، وأسهمت الأمطار في خروج الأهالي والزوار للاستمتاع بالأجواء الجميلة.