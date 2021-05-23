مساء اليوم.. أمطارٌ خفيفة لمتوسطة على أجزاء متفرقة من الطائف

تصوير: ماجد عسيري: شهدت محافظة الطائف، اليوم الأحد، هطول أمطار تراوحت بين خفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة من المحافظة.
وتفصيلاً: تركزت الأمطار وسط المحافظة وأجزاء من شمالها، وسالت على إثرها الكثير من الأودية المعروفة، وأسهمت الأمطار في خروج الأهالي والزوار للاستمتاع بالأجواء الجميلة.
أسهمت في خروج الأهالي والزوار للاستمتاع بالأجواء الجميلة
تصوير: ماجد عسيري: شهدت محافظة الطائف، اليوم الأحد، هطول أمطار تراوحت بين خفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة من المحافظة.
وتفصيلاً: تركزت الأمطار وسط المحافظة وأجزاء من شمالها، وسالت على إثرها الكثير من الأودية المعروفة، وأسهمت الأمطار في خروج الأهالي والزوار للاستمتاع بالأجواء الجميلة.