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على الأسر الأكثر احتياجًا في مقاطعة الميناء.. استفاد منها 234 فردًا

عطاءات السعودية.. مركز الملك سلمان يوزع سلالاً عذائية رمضانية في موريتانيا

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وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس ثلاثة أطنان من السلال الغدائية على الأسر الأكثر احتياجًا في مقاطعة الميناء بالجمهورية الموريتانية الإسلامية، استفاد منها 234 فردًا.

ويأتي ذلك في إطار مشروع تأمين وتوزيع سلال غذائية رمضانية في جمهورية موريتانيا.