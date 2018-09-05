8 أمراض تكالبت على الطفل "نايف" وذووه ينشدون علاجه

يرقد حالياً في مستشفى الولادة بمكة.. والأطباء: بحاجة إلى مركز متخصص

منذ 22 رمضان، والطفل نايف الصاعدي "4 سنوات" طريح الفراش وملازماً للسرير الأبيض في مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة، دون علاجه، فيما أوصى الأطباء بذات المستشفى بتحويله إلى مركز متخصص لعدم توفر الإمكانات لعلاجه في المستشفى، حيث يعاني من أمراض مزمنة، ومتلازمة كرونز، ومتلازمة هيرشزبرنق (نقص الأعصاب في الأمعاء)، والتهابات فطرية في المريء، إلى جانب أنه يعاني من إرتفاع متكرر في درجة الحرارة ومن التهاب في بطانة القلب، وإسهال مزمن وانتفاخ في البطن وعدم القدرة على تناول الطعام.



كل تلك الأمراض لم تشفع للطفل "نايف" بأن يُنقل إلى مستشفيات متخصصة لعلاجه أو حتى التخفيف من آلامه طيلة الأشهر الماضية، وسط مطالبات من والده بنقله إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض أو مدينة الملك فهد الطبية، مشيراً إلى أن الأطباء أوصوا بتحويله إليهما، كون مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة ليس به إمكانات لعلاج مثل حالته - بحسب اعتراف أحد الأطباء لذوي الطفل.



وجاء في التقرير الطبي للطفل "نايف الصاعدي " والذي أمضى أكثر من ثلاثة أشهر بالمستشفى، أنه يعاني من أمراض مزمنة، ومتلازمة كرونز، ومتلازمة هيرشزبرنق : نقص الأعصاب في الأمعاء " والتهابات فطرية في المريء، ويعاني حالياً من إرتفاع متكرر في درجة الحرارة ومن التهاب في بطانة القلب وكذلك يعاني من إسهال مزمن وانتفاخ في البطن وعدم القدرة على تناول الطعام، ويحتاج بحسب استشاري الجهاز الهضمي إلى مركز متخصص لعلاجه وتقديم التغذية الوريدية الكاملة حتى تتم إراحة الأمعاء لفترة معينة، كما يحتاج مزيداً من الفحوصات لتحديد سبب ارتفاع درجة الحرارة المستمر.