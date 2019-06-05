البحث عن ستيني ذهب للعمرة واختفى .. وذووه يناشدون المساعدة في العثور عليه

لا يعاني أي أمراض.. ووجدت مركبته وملابسه في حجز مركبات المعتمرين بالشرائع

تبحث أسرة مواطن في الستينيات من عمره، فُقد عندما كان متجهًا لأداء العمرة يوم السبت الماضي، حيث أغلق هاتفه ولم يتمكنوا من التواصل معه منذ حينها، فيما أبلغوا الجهات الأمنية بفقدانه، والتي بدورها قامت بالبحث عنه.

وقال سطام بدر الشيباني، شقيق المفقود، لـ"سبق": إن شقيقه صالح ذهب لمكة المكرمة يوم السبت الماضي لأداء العمرة، حيث كان آخر اتصال معه عند الساعة العاشرة مساء اليوم نفسه يبلغنا بأنه وصل إلى مكة المكرمة، وبعدها أغلق هاتفه المحمول واختفى، وقدمنا بلاغًا لشرطة النسيم بالرياض، وذهبنا للبحث عنه ووجدنا مركبته متوقفة في حجز سيارات المعتمرين في مكة المكرمة ويوجد بها ملابسه، ولم نجد هاتفه.

وأكد أن شقيقه لا يعاني أي أمراض نفسية ولم يسبق له الغياب عنا وعدم التواصل معنا كل هذه المدة، مناشدًا الجميع بمساعدتهم في العثور عليه، ومهيبًا بمن يعرف عنه أي معلومة أو قد شاهده في أي مكان الاتصال على الرقم التالي: ٠٥٣٦٦١١٢٢٧ .