روسيا تسجل انخفاضًا في أعداد المصابين بفيروس كورونا

الحصيلة الإجمالية تصل لـ2212 وفاة وأكثر من 242 ألف مصاب

سجلت السلطات الصحية الروسية، اليوم الأربعاء، انخفاضًا في أعداد المصابين بفيروس كورونا خلال اليوم الأخير عن اليوم الذي يسبقه، بعد أن تم تسجيل 96 حالة وفاة جديدة، 10028 حالة، مقارنة بـ10899 حالة في اليوم الذي سبقه.

وقال مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا: إن "الحصيلة الإجمالية لضحايا الفيروس وصلت إلى 2212 وفاة، و242271 إصابة، كما أن إجمالي المتعافين في البلاد وصل إلى 48003 أشخاص بزيادة 4491 حالة شفاء عن اليوم الماضي".

وأشار المركز في بيان له، إلى أن 44.5% من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أعراض للمرض.