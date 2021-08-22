المملكة تأمل من حركة طالبان ومن الأطراف الأفغانية كافة العمل على حفظ الأمن والاستقرار

السعودية جدّدت موقفها الثابت والتاريخي الداعم لإحلال السلام والاستقرار وبناء التضامن

أكّد مندوب المملكة الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي، أن المملكة تؤكّد وقوفها التام بالمشاركة مع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، إلى جانب الشعب الأفغاني الشقيق وخياراته التي يقررها بنفسه دون تدخل أيّ أحد.

وقال عقب انطلاق مؤتمر #منظمة_التعاون_الإسلامي حول #أفغانستان، بناءً على دعوة المملكة -رئيسة الدورة الحالية للقمة الإسلامية-، بمشاركة أعضاء المنظمة: تأمل المملكة من حركة طالبان ومن الأطراف الأفغانية كافة، العمل على حفظ الأمن والاستقرار على أراضي جمهورية #أفغانستان كافة، والمحافظة على الأرواح والممتلكات.

وأضاف: تجدّد المملكة موقفها الثابت والتاريخي الداعم لإحلال السلام والاستقرار، وبناء التضامن وتوحيد الصف في #أفغانستان.

وتابع: المملكة تحث المجتمع الدولي على التكاتف والمسارعة في دعم الأعمال الإنسانية العاجلة في أفغانستان، ومساندة جهود التنمية والاستقرار والتأهيل بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار.

من جهته، قال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي: ننتظر حماية واحترام الحق في الحياة والأمن، وكرامة أبناء الشعب الأفغاني، وفقاً للصكوك الدولية لحقوق الإنسان.

وتابع: المجتمع الدولي ومنظمة التعاون الإسلامي ينتظران من السلطات في أفغانستان أن تعمل على تعزيز الحوار الشامل بين شرائح المجتمع كافة، وعلى تحقيق المصالحة الوطنية، واحترام المعاهدات والاتفاقيات الدولية.