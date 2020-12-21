"الربيعة": الفيروس المتحور ليس أسوأ من #كوفيد19.. وحسب الدراسة الأولية اللقاح فعال معه

قال: القيادة حرصت على منع السفر حتى فهم طبيعة #فيروس_كورونا_المتحور

أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة أن سرعة انتشار #فيروس_كورونا المتحور تحت الدراسة حالياً، مؤكداً أن الفيروس المتحور ليس أسوأ من #كوفيد19 وحسب الدراسة الأولية اللقاح فعال معه.

وأضاف في تصريحات له اليوم: #فيروس_كورونا المتحور تحت الدراسة، ونتابع تطوراته باهتمام بالغ، والقيادة حرصت على منع السفر حتى فهم طبيعة #فيروس_كورونا_المتحور.

وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة

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21 ديسمبر 2020 - 6 جمادى الأول 1442 03:46 PM

قال: القيادة حرصت على منع السفر حتى فهم طبيعة #فيروس_كورونا_المتحور

"الربيعة": الفيروس المتحور ليس أسوأ من #كوفيد19.. وحسب الدراسة الأولية اللقاح فعال معه

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة أن سرعة انتشار #فيروس_كورونا المتحور تحت الدراسة حالياً، مؤكداً أن الفيروس المتحور ليس أسوأ من #كوفيد19 وحسب الدراسة الأولية اللقاح فعال معه.

وأضاف في تصريحات له اليوم: #فيروس_كورونا المتحور تحت الدراسة، ونتابع تطوراته باهتمام بالغ، والقيادة حرصت على منع السفر حتى فهم طبيعة #فيروس_كورونا_المتحور.

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