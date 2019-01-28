شاهد.. مشاركو "منتدى تطوير الصناعة" يتسابقون لالتقاط صور تذكارية مع ولي العهد

صافح عدداً منهم

نشرت قناة "السعودية" مقطع فيديو يظهر تسابق المشاركين في منتدى تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، على التقاط صور تذكارية مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عقب تدشينه برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية مساء اليوم (الاثنين).

وأظهر الفيديو مصافحة ولي العهد لعدد من المشاركين وتبادل التحية معهم.

ويهدف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية إلى تحويل السعودية لقوة صناعية رائدة ومنصة عالمية للخدمات اللوجستية.