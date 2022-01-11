انهيار غير مسبوق للعملة اللبنانية.. الدولار الواحد بـ 32,400 ليرة

سعر الصرف في البنك المركزي 1,510

تهاوى سعر الليرة اللبنانية، اليوم (الثلاثاء)، إلى أدنى مستوياته على الإطلاق منذ بداية الأزمة الاقتصادية عام 2019.

وتراوح سعر صرف الليرة ما بين 32300 و32400 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

ويأتي تراجع الليرة إلى مستوى قياسي جديد في الوقت، الذي لا يزال فيه سعر صرف الدولار في مصرف لبنان المركزي عند حدود 1,510 ليرات لكل دولار.