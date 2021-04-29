كورونا في العراق.. 6926 إصابة جديدة و41 وفاة و7360 حالة شفاء

خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

سجّل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 6926 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما رفع إجمالي عدد الاصابات إلى 1058794 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 41 حالة وفاة جديدة، مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 15433، فيما تم تسجيل 7360 حالة شفاء جديدة، مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 934935 حالة، مشيرة إلى أن عدد المصابين الراقدين في المستشفيات بلغ حتى اليوم 108426 مصاباً، منهم 551 يرقدون في ردهات العناية المركزة.