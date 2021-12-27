"المجلس الصحي" يوقّع مذكرة تعاون مع مركز عبداللطيف الفوزان للتوحد

في مجال البحث العلمي وتشجيع البحوث والدراسات وتبادل المواد العلمية

وقّع المجلس الصحي السعودي ممثلاً بالمركز الوطني لاضطرابات النمو الشامل، مذكرة تعاون مع مركز عبداللطيف الفوزان للتوحد "آفاق" في مجال البحث العلمي وتشجيع البحوث والدراسات وتبادل المواد العلمية.

ومثَّل المجلس في توقيع مذكرة التعاون المدير العام للمركز الوطني لاضطرابات النمو الشامل الدكتور أحمد بن محمد أبوعباة، أما المركز فقد مثَّله مديره العام الدكتور تركي بن حمود البطي، وذلك في مقر الأمانة العامة للمجلس، بحضور الأمين العام للمجلس الصحي السعودي الدكتور نهار بن مزكي العازمي، ومساعد الأمين العام الدكتور معتز بالله بن محمد الرويثي، وعدد من المسؤولين.

وأكد الدكتور أحمد أبو عباة أهمية هذا التعاون في تطوير الخدمات المقدمة للمصابين باضطرابات النمو، مشيراً إلى أن المجالات التي تشملها هذه المذكرة تتضمن المشاركة في النشاطات واللجان العلمية التي يقيمها الطرفان، والتدريب والتعليم المستمر، والاستفادة من قواعد البيانات التي تخدم هذا التعاون، في إطار الخدمات التي يقدمها المركز في مجال التدخل المبكر والدمج المدرسي والبحوث العلمية.

من جانبه، أكد الدكتور البطي أهمية تطوير نوع وحجم العمل وفق معايير مستندة إلى خبرات طويلة في مجال اضطراب طيف التوحد، بما ينعكس على أفراد المجتمع.