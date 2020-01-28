بصاص ينتقل للفيصلي حتى نهاية الموسم

أعلنت إدارة نادي الفيصلي التعاقد مع مصطفى بصاص لاعب خط وسط فريق الأهلي؛ في صفقة انتقال لمدة 6 أشهر.

واتفق النادي مع اللاعب على أن يشتمل التوقيع على بند أفضلية التجديد لمدة عامين.

ويبلغ اللاعب من العمر 26 عاماً؛ حيث سبق له تمثيل فريق الأهلي منذ 2008، وانتقل بنظام الاعارة إلى فريق أحد عام 2018.



وحقق اللاعب مع فريق الأهلي خمس بطولات محلية.

