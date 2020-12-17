"برنت" يرتفع بنسبة 1.17%

بلغ 51.68 دولارًا للبرميل

ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة، اليوم، بمقدار 0.60 دولارًا أمريكيًّا، أو ما يعادل 1.17% ليصل إلى 51.68 دولارًا أمريكيًّا للبرميل.

وقد ارتفع سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط للعقود الآجلة بنسبة 1.21% إلى 48.40 دولارًا للبرميل.