رصد سلالة متحورة من كورونا في إندونيسيا

مُعدية وأخف تأثيراً

أعلن معهد أيكمان للبيولوجيا الجزيئية ومقره جاكرتا، اليوم الأحد، رصد سلالة متحورة أكثر عدوى من فيروس كورونا المستجد في إندونيسيا.

وبينت نائبة مدير المعهد هيراواتي سودويو، أن الطفرة دي614جي من الفيروس، المعدية لكن الأخف تأثيراً، وُجدت في بيانات تسلسل الجينوم بعينات جمعها المعهد، وفقاً لـ"رويترز".

وأشارت إلى الحاجة لمزيد من الدراسة؛ لتحديد ما إذا كانت الطفرة هي سبب ارتفاع الحالات في الآونة الأخيرة.

من ناحيته، طالب اختصاصي الأوبئة بجامعة إندونيسيا سياريزال سياريف، المواطنين بأن يبقوا حذرين، حيث إن نموذج الانتشار يشير إلى أن عدد الحالات في البلاد قد يصل إلى 500 ألف بحلول نهاية العام.

وشدد على أن الوضع خطير وانتقال العدوى محلياً خارج حالياً عن السيطرة.

وعُثر أيضاً على هذه السلالة، التي تعرفت منظمة الصحة العالمية عليها في فبراير، والتي تنتشر في أوروبا والأمريكتين، في سنغافورة وماليزيا المجاورتين.