أمير قطر يتوجه إلى المملكة للمشاركة في القمة الخليجية 42

بمشاركة وفد رسمي.. والفعاليات ستعقد في الرياض اليوم

غادر أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مساء اليوم، متوجهًا إلى المملكة ليترأس وفد دولة قطر في اجتماع الدورة 42 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ومن المقرر أن تنعقد الدورة 42 للمجلس بمدينة الرياض اليوم.

جدير بالذكر أن أمير دولة قطر قد توجّه إلى المملكة بمرافقة وفد رسمي.

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14 ديسمبر 2021 - 10 جمادى الأول 1443 05:34 PM

بمشاركة وفد رسمي.. والفعاليات ستعقد في الرياض اليوم

أمير قطر يتوجه إلى المملكة للمشاركة في القمة الخليجية 42

مهنا التميمي

الرياض

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غادر أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مساء اليوم، متوجهًا إلى المملكة ليترأس وفد دولة قطر في اجتماع الدورة 42 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ومن المقرر أن تنعقد الدورة 42 للمجلس بمدينة الرياض اليوم.

جدير بالذكر أن أمير دولة قطر قد توجّه إلى المملكة بمرافقة وفد رسمي.

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