أمير قطر يتوجه إلى المملكة للمشاركة في القمة الخليجية 42

بمشاركة وفد رسمي.. والفعاليات ستعقد في الرياض اليوم

غادر أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مساء اليوم، متوجهًا إلى المملكة ليترأس وفد دولة قطر في اجتماع الدورة 42 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ومن المقرر أن تنعقد الدورة 42 للمجلس بمدينة الرياض اليوم.

جدير بالذكر أن أمير دولة قطر قد توجّه إلى المملكة بمرافقة وفد رسمي.