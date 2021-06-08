"فاستلي": إصلاح العطل والمواقع العالمية التي تعطلت ستعمل بالتدريج وببطء لفترة

وسط اتهامات لشركة الخدمات السحابية بالتسبب في العطل الذي ضرب مواقع عدة

قالت شركة "فاستلي" لخدمات الحوسبة المتهمة بالتسسب في الأعطال التقنية إنه تم إصلاح العطل الفني الذي ضرب عدداً من المواقع العالمية، موضحةً أن هذه المواقع ستعمل بالتدريج وببطء لفترة.

وكشفت تقارير إخبارية عن عودة العمل لموقع الحكومة البريطانية على الإنترنت؛ وذلك عقب أعطال واسعة ضربت مواقع حكومية وإخبارية عالمية؛ بسبب وجود خلل في شركة خدمات سحابية، وفق "أسوشيتد برس".

وكانت وكالة "فرانس برس" قد أفادت، الثلاثاء، بتعطل العديد من مواقع الإنترنت في العالم، بينها مواقع إخبارية تابعة لعدد من المؤسسات الإعلامية العالمية.

وذكرت الوكالة أن العديد من مواقع الإنترنت في العالم، تعطلت صباح الثلاثاء بشكل مفاجئ، بينها مواقع تعود لوسائل إعلام كبرى.

وقالت صحيفة "إندبندنت" البريطانية: إن مواقع "أمازون" و"الحكومة البريطانية" و"ريديت"، أصابها عطل مفاجئ في مختلف أنحاء العالم.

وشمل العطل كذلك المواقع الإخبارية، مثل موقع قناة "سي إن إن" الأمريكية و"فاينانشيال تايمز" و"نيويورك تايمز" و"بلومبرغ" و"الجارديان".