روسيا.. 174 وفاة جراء كورونا.. الإصابات تتجاوز الـ500 ألف

سجلت 8779 إصابة بالفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19"

تجاوزت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في روسيا اليوم الخميس، عتبة الــ500 ألف بتسجيل السلطات الصحية أكثر من 8.7 ألف حالة جديدة للعدوى خلال الساعات الــ24 الماضية.

ووفق "روسيا اليوم"، أعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار فيروس كورونا في روسيا في تقريرها اليومي، عن تسجيل 8779 إصابة جديدة بالفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" خلال اليوم الأخير (مقابل 8404 إصابات في اليوم السابق)؛ ليصبح إجمالي عدد الإصابات التي تم رصدها في البلاد 502436.

وأكدت الغرفة وفاة 174 مصابًا بالفيروس التاجي في البلاد خلال آخر 24 ساعة؛ مما يمثل انخفاضًا ملموسًا مقارنة مع رقم يوم أمس (216 وفاة)، ويرفع حصيلة ضحايا الوباء في روسيا إلى 6532 حالة وفاة.