"كورونا" يفسد على الكوريين الشماليين الاحتفال بمولد مؤسس دولتهم

بيونغ يانغ فرضت قيودًا مشددة لوقف الوباء

أحيت كوريا الشمالية ذكرى مولد مؤسسها كيم إيل سونغ باحتفالات محدودة، اليوم (الأربعاء)، اقتصرت على قيام مواطنين يضعون الكمامات بوضع الزهور أمام نصبه في بيونغ يانغ، فيما فرضت البلاد تدابير مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وولد جد الزعيم الحالي كيم جونغ أون قبل 108 سنوات، ويشكل تاريخ 15 إبريل، أهم مناسبة على الجدول الزمني السياسي سنويًا في كوريا الشمالية حيث يعرف باسم "يوم الشمس"، لكن بيونغ يانغ فرضت قيودًا مشددة لوقف الوباء الذي يجتاح العالم منذ أن بدأ انتشاره في الصين المجاورة وأغلقت حدودها وفرضت حجرًا صحيًا لفترة على آلاف المواطنين ومئات الأجانب وتؤكد أنها لم تسجل أي إصابة، وفقًا لـ"فرانس 24".

ووصل سكان من بيونغ يانغ إلى تلة مانسو حيث يقع نصبان برونزيان لكيم وابنه الذي خلفه كيم جونغ إيل يطلان على العاصمة، لوضع الزهور، لكنهم قدموا بمجموعات أصغر من العادة مقارنة مع السنوات الماضية حين كان يأتي المئات من عمال أو جنود لإلقاء التحية.

وفي الأحوال العادية كانت مئات باقات الورود تكون قد وضعت أمام النصب بحلول الظهر، لكن هذه السنة كان عددها أقل بشكل واضح اليوم.

وفي بعض الأحيان كانت كوريا الشمالية تنظم احتفالات ضخمة تشمل عروضًا عسكرية كما حصل في 2012 و2017 حين عرضت البلاد ترسانتها للعالم.