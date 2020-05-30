البحرين.. 291 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة دون وفيات

مقارنة بـ300 حالة في اليوم السابق والإجمالي يصل إلى 4914 مصابًا

سجلت وزارة الصحة البحرينية 291 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي، مقارنة مع 300 إصابة في اليوم السابق، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات النشطة إلى 4914.

وأوضحت الوزارة أن 196 من الإصابات الجديدة تعود لعمالة وافدة، والـ95 الباقية لمخالطين لحالات قائمة.

وبحسب روسيا اليوم: لم تبلغ الصحة البحرينية بأي حالة وفاة جديدة، فيما أشارت إلى تعافي 111 مريضًا خلال اليوم الأخير، ليصل إجمالي حالات الشفاء من كورونا إلى 5811 حتى الآن.