الرئيس التنفيذي لشركة تويتر: قرار حظر حساب "ترامب" صحيح.. ولكن؟

أكد الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، جاك دورسي، أن حظر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان الشيء الصحيح الذي ينبغي فعله.
ولكن "دورسي" أعرب عن حزنه لما وصفه بـ"الظروف غير العادية والتي لا يمكن تحملها"، المحيطة بالتجميد الدائم لحساب ترامب، طبقاً لـ"بي بي سي".
الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، قال إن الحظر كان إخفاقًا جزئيًا لتويتر، الذي لم يفعل ما يكفي لتعزيز "محادثة صحية" عبر منصاته.
وتلقى موقع تويتر إشادات وانتقادات لقراره تجميد حساب الرئيس الأمريكي ترامب.
وانتقدت الزعيمة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس المكسيكي أندريس مانويل أوبرادور - وهما ليسا حليفين للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته - خطوة عملاق التكنولوجيا.

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14 يناير 2021 - 1 جمادى الآخر 1442 04:38 PM

الرئيس التنفيذي لشركة تويتر: قرار حظر حساب "ترامب" صحيح.. ولكن؟

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أكد الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، جاك دورسي، أن حظر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان الشيء الصحيح الذي ينبغي فعله.
ولكن "دورسي" أعرب عن حزنه لما وصفه بـ"الظروف غير العادية والتي لا يمكن تحملها"، المحيطة بالتجميد الدائم لحساب ترامب، طبقاً لـ"بي بي سي".
الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، قال إن الحظر كان إخفاقًا جزئيًا لتويتر، الذي لم يفعل ما يكفي لتعزيز "محادثة صحية" عبر منصاته.
وتلقى موقع تويتر إشادات وانتقادات لقراره تجميد حساب الرئيس الأمريكي ترامب.
وانتقدت الزعيمة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس المكسيكي أندريس مانويل أوبرادور - وهما ليسا حليفين للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته - خطوة عملاق التكنولوجيا.

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