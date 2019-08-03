شرطة عسير: ضَبْط شخصَيْن بحوزتهما أقراص "كبتاجون"

نشأ بينهما خلاف وإطلاق نار أثناء بيع أحدهما مواد مخدرة للآخر

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير بأنه بالإشارة لما تم تداوله عن مشاجرة وإطلاق نار بين شخصين، فقد تمكنت الجهات الأمنية -بتوفيق من الله- من ضبط المتورطَيْن في ذلك، واتضح أن الخلاف نشأ بينهما أثناء بيع أحدهما مواد مخدرة للآخر، فيما تم ضبط أقراص أمفيتامين (كبتاجون) بحوزتهما؛ وجرى إيقافهما، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.

وأكدت شرطة منطقة عسير حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تطبيق الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها. والله الهادي إلى سواء السبيل.

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03 أغسطس 2019 - 2 ذو الحجة 1440 10:42 PM

نشأ بينهما خلاف وإطلاق نار أثناء بيع أحدهما مواد مخدرة للآخر

شرطة عسير: ضَبْط شخصَيْن بحوزتهما أقراص "كبتاجون"

وكالة الأنباء السعودية (واس)

أبها

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صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير بأنه بالإشارة لما تم تداوله عن مشاجرة وإطلاق نار بين شخصين، فقد تمكنت الجهات الأمنية -بتوفيق من الله- من ضبط المتورطَيْن في ذلك، واتضح أن الخلاف نشأ بينهما أثناء بيع أحدهما مواد مخدرة للآخر، فيما تم ضبط أقراص أمفيتامين (كبتاجون) بحوزتهما؛ وجرى إيقافهما، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.

وأكدت شرطة منطقة عسير حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تطبيق الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها. والله الهادي إلى سواء السبيل.

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