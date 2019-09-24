شاهد.. كيف احتفلت دوريات أمن مكة باليوم الوطني؟

مركباتها توشحت بالأخضر.. ورفعت صور خادم الحرمين

احتفلت دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة باليوم الوطني وعلقت صور خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على مركباتها وتوشحت باللون الأخضر .

ورفرفت راية "لا إله الا الله محمدًا رسول الله" في أعالي قمة جبال مكة بعد أن حملها رجال دوريات الأمن بمكة المكرمة.

وقد انتشرت دوريات الأمن في الطرقات والشوارع الرئيسة.