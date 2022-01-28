يستعد لبطولة كأس آسيا.. الأخضر الأولمبي يواصل تمارينه في معسكر الدوحة

احتضن الملعب الرديف لملعب البيت في الخور، اليوم الجمعة، تدريبات المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم، ضمن معسكره الإعدادي المقام في العاصمة القطرية الدوحة، الذي يمتد حتى الثاني من الشهر المقبل ضمن إطار برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2022 في أوزبكستان.

وأجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية مساء اليوم، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري، والجهاز الفني المساعد، تركّزت على تطبيقهم لتمارين تكتيكية على الجمل الهجومية ضد دفاع المنطقة، أعقبها مناورة مصغّرة لتطبيق الهدف التكتيكي.

ويواصل المنتخب السعودي مساء غدٍ السبت تدريباته على الملعب الرديف لملعب البيت، على أن يفتتح مبارياته التجريبية أمام منتخب قطر، الأحد المقبل.

المنتخب السعودي

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28 يناير 2022 - 25 جمادى الآخر 1443 09:48 PM

يستعد لبطولة كأس آسيا.. الأخضر الأولمبي يواصل تمارينه في معسكر الدوحة

صحيفة سبق الإلكترونية

الدوحة

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احتضن الملعب الرديف لملعب البيت في الخور، اليوم الجمعة، تدريبات المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم، ضمن معسكره الإعدادي المقام في العاصمة القطرية الدوحة، الذي يمتد حتى الثاني من الشهر المقبل ضمن إطار برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2022 في أوزبكستان.

وأجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية مساء اليوم، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري، والجهاز الفني المساعد، تركّزت على تطبيقهم لتمارين تكتيكية على الجمل الهجومية ضد دفاع المنطقة، أعقبها مناورة مصغّرة لتطبيق الهدف التكتيكي.

ويواصل المنتخب السعودي مساء غدٍ السبت تدريباته على الملعب الرديف لملعب البيت، على أن يفتتح مبارياته التجريبية أمام منتخب قطر، الأحد المقبل.

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