المملكة تواعد حالة ماطرة مميزة اليوم.. الزعاق: هذه خارطة الهطولات

كشف عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد بن صالح الزعاق، عن حالة مطرية مميزة اليوم عن المملكة.
وقال عبر حسابه في "تويتر": اليوم الاثنين حالة مطرية مميزة تنال رقعة واسعة من #السعودية نواحي شمال وجنوب #المدينة #العيص #السويرقية #المهد، وتمتد إلى #حائل ومرتفعات #مكة.
وأضاف: مميزة على #الوسطى #القصيم وشمال وجنوب وغرب #الرياض #الوشم #ثادق #المحمل #الدوادمي #عفيف # #المزاحمية #مرات #الخرج #الحريق #السليل #الوادي.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد قد أصدرت عدة تنبيهات خلال الساعات الماضية لحالات أمطار رعدية تشمل مناطق عدة.حالة الطقس الأرصاد أمطار
الأرصاد كانت قد أصدرت عدة تنبيهات للأمطار خلال الساعات الماضية
كشف عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد بن صالح الزعاق، عن حالة مطرية مميزة اليوم عن المملكة.
وقال عبر حسابه في "تويتر": اليوم الاثنين حالة مطرية مميزة تنال رقعة واسعة من #السعودية نواحي شمال وجنوب #المدينة #العيص #السويرقية #المهد، وتمتد إلى #حائل ومرتفعات #مكة.
وأضاف: مميزة على #الوسطى #القصيم وشمال وجنوب وغرب #الرياض #الوشم #ثادق #المحمل #الدوادمي #عفيف # #المزاحمية #مرات #الخرج #الحريق #السليل #الوادي.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد قد أصدرت عدة تنبيهات خلال الساعات الماضية لحالات أمطار رعدية تشمل مناطق عدة.