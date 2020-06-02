324 حالة جديدة.. "كورونا" يرفع عدد الوفيات في بريطانيا إلى 39.369

إحصاء آخر يشير إلى نحو 50 ألف متوفى

أفادت الحكومة البريطانية، اليوم (الثلاثاء)، بأن عدد حالات الوفاة بين الأشخاص الذين أثبتت الاختبارات إصابتهم بفيروس كورونا، ارتفع 324 حالة ليصبح 39369.

وأوضح إحصاء آخر للوفيات باستخدام بيانات رسمية من الدول الأربع التي تتألف منها المملكة المتحدة؛ أن العدد الإجمالي يقترب من 50 ألفًا، وتلك البيانات تأتي بالأساس من شهادات الوفاة التي تشمل حالات الاشتباه بالإصابة بالمرض؛ وفقًا لـ"رويترز".

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02 يونيو 2020 - 10 شوّال 1441 08:57 PM

إحصاء آخر يشير إلى نحو 50 ألف متوفى

324 حالة جديدة.. "كورونا" يرفع عدد الوفيات في بريطانيا إلى 39.369

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أفادت الحكومة البريطانية، اليوم (الثلاثاء)، بأن عدد حالات الوفاة بين الأشخاص الذين أثبتت الاختبارات إصابتهم بفيروس كورونا، ارتفع 324 حالة ليصبح 39369.

وأوضح إحصاء آخر للوفيات باستخدام بيانات رسمية من الدول الأربع التي تتألف منها المملكة المتحدة؛ أن العدد الإجمالي يقترب من 50 ألفًا، وتلك البيانات تأتي بالأساس من شهادات الوفاة التي تشمل حالات الاشتباه بالإصابة بالمرض؛ وفقًا لـ"رويترز".

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