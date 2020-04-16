كوريا الجنوبية تسجل 4 وفيات و22 إصابة إضافية بكورونا

خلال الساعات الـ24 الماضية

سجلت كوريا الجنوبية أربع حالات وفاة إضافية بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 229 حالة؛ وفقًا لما ذكرته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء صباح اليوم الخميس.

كما سجلت كوريا الجنوبية 22 إصابة بالفيروس خلال الفترة نفسها؛ ليبلغ إجمالي الإصابات 10613 حالة.

وأوضحت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية، أن ذلك هو اليوم الرابع على التوالي الذي لم تتجاوز فيه حصيلة الإصابات حاجز الثلاثين حالة.

وأضافت يونهاب أن عدد المتماثلين للشفاء من الفيروس ارتفع في كوريا الجنوبية إلى 7757 شخصًا.