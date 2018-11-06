والدة الجندي "عبدالمعين": أفتخر بالتحية العسكرية التي أديتها لولي العهد

أثارت إعجاب المجتمع ورواد مواقع التواصل

كشفت سيلة الحدادي والدة الجندي "عبدالمعين"، والتي تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورتها وهي تؤدي التحية العسكرية لولي العهد، خلال زيارته لأبطال الحد الجنوبي من المصابين في المستشفى، أن ابنها يعاني من فقدان الذاكرة، وأنه تعرض لإصابات في أجزاء من جسده، موضحة أنها سعيدة وتفتخر بتأدية التحية لولي العهد.

وقالت سيلة الحدادي لبرنامج "سيدتي" على "روتانا" إن وضع ابنها "عبدالمعين" مستقر وفِي تحسّن وتقدم للأفضل، موضحة أنه تعرض لإصابات في الوجه والرأس أثناء تأدية واجبه الوطني، فسببت له مشاكل في الحركة والكلام والإدراك وفقدان للذاكرة.

وأشارت إلى أنها تفتخر بتأديتها التحية العسكرية لولي العهد، مبينة أنه أقل شيء نقدمه لولاة أمرنا، وقالت: لا يهمني من انتقد الصورة.

وكانت الصورة التي ظهرت من خلالها "أم عبدالمعين" وهي بجانب ابنها المصاب تؤدي التحية لولي العهد قد أثارت إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وتم تداولها بشكل كبير.

وقال أحد أشقاء المصاب: أقسم بالله إني أفتخر بأمي.. أخي من أبطال الحد الجنوبي، مشيراً إلى أنها منذ سنة كاملة وهي ترافقه وتتنقل معه من مستشفى لآخر، خاتماً تغريدته: كيف لا أفتخر بك، وأنا أقول لها عسى عمرك طويل يا تاج راسي.